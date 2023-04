Rapport: Russland vil gå for en langsom utmattelseskrig

«Kreml har vist en betydelig grad av tilpasningsevne mot vestlige sanksjoner», skriver tankesmien CSIS.

En fersk rapport fra Center for Strategic and International Studies (CSIS), en USA-basert tankesmie, hevder Russland fremdeles har mye å gå på i fortsettelsen av krigføringen mot Ukraina.

I rapporten forklarer tankesmien hvordan sanksjonene har ført til at Russland er nødt til å benytte seg av utstyr og deler av lavere kvalitet, noe som kan påvirke deres evne til å føre krig slik de ønsker. Likevel skal man ikke tro at det står dårlig til i det russiske forsvaret.

– Samlet sett har Kreml midler nok til å utkjempe denne krigen på lengre sikt, skriver CSIS i rapporten.

Russland går ikke tom for våpen

TV 2 har fått Forsvarets professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) til å se på rapporten.

Han er tydelig på at Vestens bidrag til Ukraina, i tillegg til alle sanksjonene som er innført mot Russland siden krigen brøt ut, ikke er nok ettersom Russland har enorme mengder våpen.

– Vi skal være varsomme med å tro og håpe på at Russland slipper opp for våpen, for det gjør de ikke, sier Holtsmark til TV 2.

Kremls svakheter

Rapporten bruker mye plass på å beskrive Kremls svakheter. Etter å ha blitt rammet av diverse sanksjoner, har Moskva sett seg nødt til å gjøre flere endringer både når det kommer til hvilke militære kjøretøy de benytter, men også hvordan de produserer dem.

Russland mangler tilgang på flere viktige komponenter som brukes i produksjon av våpen, stridsvogner og jagerfly, og som en konsekvens av dette har Russland blitt nødt til å børste støv av eldre stridsvogner. Selv om dette omtales som en svakhet for Kreml, er rapporten tydelig på at Kremls evne til å overvinne eller unngå de vestlige sanksjonene er ganske stor.

Langsom utmattelseskrig

«Kreml har vist en betydelig grad av tilpasningsevne mot vestlige sanksjoner, hvor de drar nytte av lagrene med eldre utstyr fra før krigen, i tillegg til å samarbeide med land som er villige til å forsyne Moskva med varer og teknologi», skriver CSIS.

Basert på denne informasjonen, hevder tankesmien Russland vil gå for en langsom utmattelseskrig, med mer press på regimet i Kyiv og deres vestlige allierte.

Holtsmark mener Kremls tilpasningsevne minner oss om at Russland har et massivt industrielt kompleks og en stor forsvarsindustri.

– Ting tyder på at Russland har holdt en god del av sine avanserte våpensystemer i reserve.