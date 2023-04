Harde kamper i Khartoum tross løfter om våpenhvile

Røyk fyller himmelen over Sudans hovedstad Khartoum fredag, på tross av at den paramilitære gruppen RSF kunngjorde en våpenhvile samme morgen. Hæren har angivelig også gått med på en tre dager lang våpenhvile. Foto: Maheen S via AP / NTB

NTB

Kampene raser ifølge øyenvitner fortsatt i Sudans hovedstad fredag kveld selv om både den sudanske hæren og RSF har lovet en tre dagers våpenhvile under id.

Det kan også høres luftangrep innimellom, sier et øyenvitne til nyhetsbyrået Reuters. Også AP har snakket med innbyggere som melder om skuddveksling i deler av Khartoum en time etter at våpenhvilen skulle trådt i kraft.

Tidlig fredag morgen kunngjorde den paramilitære gruppen RSF, som hæren kriger mot, en 72 timer lang våpenhvile. Den skulle angivelig tre i kraft klokka 6 samme dag i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr.

Fredag kveld fulgte hæren etter.

– De væpnede styrkene håper at opprørerne vil rette seg etter alle kravene i våpenhvilen og stoppe enhver militær bevegelse som vil forpurre den, het det i en uttalelse.

Intense gatekamper

Men innbyggerne i Khartoum opplever ikke at våpnene har stilnet. Ifølge øyenvitner har det i løpet av dagen rast intense gatekamper i tett befolkede områder av Khartoum, som har rundt 5 millioner innbyggere. Det er også meldt om eksplosjoner til tross for innledningen til id-feiringen.

Bomber skal ha falt like ved hærens hovedkvarter.

– Det er meningen at id skal tilbringes med desserter og kaker, med glade barn og folk som hilser på slektninger. I stedet er det skyting og lukten av blod overalt rundt oss, sier en innbygger, Sami al-Nour, til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge Verdens helseorganisasjon hadde det offisielle dødstallet fredag steget til 413, mens 3.551 er såret. Men det virkelige dødstallet antas å være langt høyere.

Mange av de sårede er ikke brakt til sykehus ettersom det er livsfarlig å bevege seg ute i gatene.

Klinger hult

Sudans øverste militære leder, Abdel Fattah al-Burhan, holdt fredag sin første tale siden konflikten brøt ut forrige lørdag. Han lovet han å sikre Sudan «en trygg overgang til sivilt styre».

Men for mange sudanere klinger Burhans løfte hult. Det er fordi han for 18 måneder siden slo seg sammen med sin nåværende rival og tok makten i et kupp mens landet var midt i en overgangsperiode på vei mot demokrati og frie valg.

Kampene mellom den sudanske hæren og RSF brøt ut 15. april. Siden har partene inngått fire kortere våpenhviler som alle tilsynelatende er blitt brutt.

Nøyaktig hvilke vilkår hæren har satt for å opprettholde våpenhvilen, er foreløpig ikke kjent. Men Burhan sa nylig til Al Jazeera at hæren bare vil støtte en våpenhvile hvis RSF lar innbyggerne bevege seg fritt. Han mener dessuten at en «militær løsning» er eneste mulighet.