NRK: Jens Stoltenberg fortsetter trolig som Nato-generalsekretær

Kilder i Nato og Utenriksdepartementet bekrefter overfor NRK at det er sannsynlig at Stoltenbergs periode forlenges.

– Det å finne en kandidat som er klar til høsten, blir mindre og mindre sannsynlig for hver dag som går, sier en kilde til NRK.

Vanligvis ville Stoltenbergs etterfølger vært kjent nå, men desto nærmere Nato-toppmøtet i juli kommer, jo mer øker sannsynligheten for at Stoltenberg blir bedt om å fortsette.

Forlenget tre ganger

Jens Stoltenberg er allerede den som har sittet nest lengst som generalsekretær i Natos 74 år. Hans periode gikk ut høsten 2017, men har blitt forlenget tre ganger. Den siste forlengelsen kom som følge av Ukraina-krigen. Den siste forlengelsen varer til 30. september 2023.

– Det er mye som taler for at Jens Stoltenberg blir sittende til neste sommer. Vi ser fortsatt ingen ende på krigen i Ukraina. Nato er garantisten for at denne ikke sprer seg til resten av Europa, sier Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité til NRK. Hun peker på at Stoltenberg er dypt involvert i omstillingsprosessen i alliansen.

Stoltenberg selv sier til NRK at hans plan er fortsatt å tre av fra stillingen i høst.

– Jeg har vært her dobbelt så lenge som opprinnelig forutsatt. Alt mitt fokus er på jobben jeg skal gjøre fram til da. Jeg er veldig trygg på at Nato kommer til å finne en utmerket etterfølger etter meg, sier han til kanalen.

Stabssjef trekker jobbsøknad

Ifølge Dagens Næringsliv trekker Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen seg fra en søknad om toppjobb i UD.

– Jeg kan bekrefte at jeg har trukket søknaden. Jeg er ikke i en posisjon hvor jeg kan ta stilling til denne jobben nå. Derfor valgte jeg å trekke søknaden, sier Jenssen til Dagens Næringsliv (DN).

Jenssen var en av to søkere til en prestisjetung jobb som ekspedisjonssjef for sikkerhetspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet. Men han har også lovet Stoltenberg å være ved hans side til perioden som Nato-sjef er over, noe som etter planen er 1. oktober.

Saken oppdateres.