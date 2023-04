Streik stanser nesten all togtrafikk i Tyskland

NTB

En streik blant transportarbeidere har ført til at nesten all togtrafikk stanset opp i Tyskland i morgentimene fredag.

Streiken dreier seg om lønnsforhold. Arbeidstakerne krever høyere lønn for å kompensere for dyrere matvarer og strøm.

Fagorganisasjonen EVG opplyser at streiken begynte kl. 3 natt til fredag. Deutsche Bahn, de tyske statsbanene, sier at ringvirkningene vil bli mange, selv om langdistansetrafikken vil komme i gang igjen på ettermiddagen.

Togene til og fra de største flyplassene ble også rammet gjennom en separat streikeaksjon fra medlemmer i fagorganisasjonen Vendi.

Lederen for personalsaker i DB, Martin Seiler, sier at streiken kommer på ukens travleste dag og at pendlerne vil få det vanskelig. Seiler betegner lønnskravene fra EVG som helt hinsides og bare hadde til hensikt å framprovosere en konflikt.

Neste forhandlingsmøte mellom DB og EVG skal holdes tirsdag. Forhandlingene har pågått siden februar.

Streiken er den andre i rekken for å skape tyngde om kravet om en lønnsøkning på 650 euro i måneden for dem med lavest lønn og 12 prosent økning for dem høyere opp i DB-systemet.

EVG forhandler på vegne av 230.000 medlemmer, av dem 180.000 i Deutsche Bahn.