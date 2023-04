Mann skal henrettes i Singapore for cannabis-smugling

Singapore fastholder sine svært strenge straffer for narkotikaforbrytelser. Bildet er tatt ved byens finansdistrikt. Foto: Vincent Thian / AP / NTB

NTB

En 46-åring skal neste uke henges i Singapore for medvirkning til smugling av 1 kg cannabis.

Tangaraju Suppiah ble dømt i 2017, og onsdag skal dødsdommen etter planen fullbyrdes.

Menneskerettsaktivister reagerer svært sterkt på saken. Amnesty International mener henrettelsen vil være i strid med folkeretten.

I mange andre land og regioner er cannabis blitt legalisert eller avkriminalisert. Blant annet i Thailand er det i dag lovlig å røyke marihuana.

Men Singapore har fortsatt svært strenge straffer for narkotikaforbrytelser. Myndighetene i bystaten mener dette er nødvendig for å unngå smugling.

Henrettelser ble gjenopptatt i Singapore i fjor etter en pause på over to år. Siden da er elleve personer blitt henrettet for narkotikaforbrytelser.

