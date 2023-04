Amerikansk statsborger drept i Sudan

NTB

En amerikansk borger er drept i Sudan, der det de siste dagene har rast kamper mellom den sudanske hæren og den paramilitære gruppen RSF.

– Vi kan bekrefte at en amerikansk borger er drept i Sudan. Vi kondolerer og er i kontakt med familien, sier en talsperson for USAs utenriksdepartement ifølge CBS News.

Departementet vil ikke oppgi ytterligere detaljer om drapet, av hensyn til de pårørende.

Torsdag opplyste det amerikanske forsvarsdepartementet at landet skal utplassere flere soldater på den amerikanske basen i Djibouti. Det skjer av beredskapshensyn i tilfelle USAs ambassade i Sudans hovedstad Khartoum må evakueres, uttalte det amerikanske nasjonale sikkerhetsrådets talsmann John Kirby.

Djibouti huser USAs eneste permanente militærbase i Afrika.

Lørdag brøt det ut voldsomme kamper i Khartoum mellom styrker tilhørende landets to mektigste generaler, som tidligere var alliert med hverandre.

Kampene har så langt kostet mer enn 330 mennesker livet og minst 3.200 personer er såret, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) torsdag.

Utenriksdepartementet i Oslo opplyste onsdag at det er rundt 50 personer med norsk tilknytning registrert i Sudan og at UD ser på løsninger for å hente dem ut.