Straffesaken mot Alec Baldwin henlegges

NTB

Tiltalen mot Alec Baldwin for uaktsomt drap på filmfotografen Halyna Hutchins under innspillingen av «Rust», blir frafalt, bekrefter amerikansk påtalemyndighet.

– Vi er fornøyd med beslutningen om å henlegge saken mot Alec Baldwin, og vi oppfordrer til en skikkelig etterforskning av faktaene og omstendighetene rundt denne tragiske ulykken, sier Baldwins forsvarere Luke Nikas og Alex Spiro i en uttalelse.

Påtalemyndigheten i New Mexico bekreftet opplysningene først noen timer senere. Tiltalen mot Baldwin frafalles, står det i en uttalelse natt til fredag norsk tid.

Men påtaleansvarlig Kari Morrissey og Jason Lewis opplyser også at de skal fortsette etterforskningen og vurdere om det kan reises ny tiltale på et senere tidspunkt.

Opprettholder tiltale mot våpenansvarlig

Det fatale skuddet ble avfyrt i oktober 2021. Baldwin, som var filmens produsent og hadde en av rollene, avfyrte en rekvisittrevolver som viste seg å være ladd med ekte kuler og ikke løsskudd.

Baldwin og filmens våpenansvarlige Hannah Gutierrez-Reed ble tiltalt for uaktsomt drap, men begge har erklært seg ikke skyldig. Tiltalen har en maksimumsstraff på halvannet års fengsel og bøter.

I uttalelsen opplyser påtalemyndigheten at tiltalen mot Gutierrez-Reed opprettholdes.

Innspillingsleder dømt

Tidligere torsdag ble det kjent at innspillingen av filmen «Rust» blir gjenopptatt, halvannet år etter at Baldwin avfyrte skuddet som førte til at Hutchins ble drept.

Baldwin har selv sagt at våpenet gikk av ved et uhell, og at han ikke trykket på avtrekkeren. Men etterforskningen til FBI har konkludert med at dette ikke er mulig.

Innspillingslederen David Halls ble nylig dømt til et halvt års prøvetid for usikker håndtering av skytevåpen.

Torsdag, før uttalelsen kom fra påtalemyndigheten, uttalte en advokat tilknyttet produksjonen av filmen at innspillingen av «Rust» nå gjenopptas i delstaten Montana.