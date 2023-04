Russland beskjøt egen by ved et uhell

Eksplosjonen torsdag kveld førte til at det oppsto et 20 meter bredt krater i sentrum av Belgorod. Foto: Belgorod-regionens guvernør Vjatsjeslav Gladkov på Telegram / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et russisk kampfly beskjøt den russiske byen Belgorod, nær Ukrainas grense, ved et uhell, opplyser russiske myndigheter. To personer ble såret.