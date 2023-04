Mislykket våpenhvile i Sudan – skrekkslagne sivile kommer ingen vei

NTB

For fjerde gang har en våpenhvile i Sudan smuldret opp. Kampene raser videre i Khartoum og andre deler av landet. Titusener av sivile er fanget i hjemmene sine.

Verdens helseorganisasjon formaner partene i Sudan til å åpne en humanitær korridor for helsepersonell, pasienter og ambulanser.

– Vi ber de krigførende partene om å stoppe kampene, sa Ahmed Al-Mandhari, WHOs regiondirektør for det østlige Middelhavet, på en pressekonferanse torsdag.

Kampene som brøt ut i Sudan lørdag, har så langt kostet over 330 mennesker livet, opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) samme dag. Minst 3.200 personer såret.

– Jeg fordømmer alle tap av menneskeliv og spesielt angrep på sivile og helsevesen, sier WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Kollaps i helsevesenet

Han beskriver rapporter om at militære styrker okkuperer helsesentre, som dypt bekymringsfulle og understreker at angrep på helsetjenester er et åpenbart brudd på folkeretten.

Ifølge Sudanese Medical Committee har landets helsevesen i bunn og grunn kollapset.

FN melder at mange boliger har mistet tilgangen til både strøm og vann. I tillegg har titusener av sivile sluppet opp for både drikkevann, mat, bensin og medisiner. Å gå ut for å skaffe nye forsyninger, er livsfarlig. Dessuten er mange markeder blitt ødelagt.

– Millioner av barn i fare

Verdens barnefond Unicef skriver i en pressemelding at kampene utgjør en fare for millioner av barn. Mange familier er skrekkslagne etter å ha blitt fanget i kryssilden.

– Vi har fått rapporter om at barn har søkt tilflukt i skoler og barnehager mens kampene raser rundt dem, og barnesykehus er blitt tvunget til å evakuere etter hvert som granatene kommer nærmere, skriver FN-organisasjonen i en pressemelding.

Minst ni barn er drept i kampene og over 50 barn skal ha blitt såret, ifølge foreløpige rapporter.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anslår at 10.000 til 20.000 mennesker har flyktet fra Darfur til nabolandet Tsjad. Mange av dem er kvinner og barn, og de lever nå under åpen himmel.

Ingen utsikt til fred

Onsdag kveld trådte en ny våpenhvile i kraft, men den ble brutt etter få timer. Det er fjerde gang landets to mektigste generaler forsøker å få slutt på kampene.

Mens Abdel Fattah al-Burhan er sjef for militæret og landets de facto leder, er Mohammed Hamdan Dagalo hans nestkommanderende og leder for den paramilitære gruppen RSF.

RSF har fungert som regjeringshærens forlengede arm i blant annet Darfur, og planen var at gruppen skulle innlemmes i landets hær i forbindelse med fredsforhandlingene og overgangen til en sivil regjering.

Torsdag uttalte Dagalo at han ikke er imot en våpenhvile under id – den tre dager lange muslimske feiringen etter fastemåneden ramadan.

I et telefonintervju med Al Jazeera kaller han imidlertid Burhan for en kriminell som han ikke vil forhandle med.

Går for militær løsning

Heller ikke Burhan vil forhandle.

– Det finnes ingen annen løsning enn en militær løsning, sier han til Al Jazeera.

Han anklager RSF for å stenge veier og hindre folk i å bevege seg fritt i mange av landets regioner.

Militæret sier i en uttalelse at det kun aktuelt å snakke med RSF hvis de vil overgi seg, og det understrekes at det ikke er aktuelt å la gruppen operere på utsiden av militæret.

Vaksiner ødelagt

Den tyske hjelpeorganisasjonen Welthungerhilfe advarer om at situasjonen er i ferd med å bli til en «humanitær tragedie». Allerede før kampene startet, var en av fem innbyggere rammet av sult, og den humanitære situasjonen var spesielt vanskelig i Darfur vest i landet.

Redd Barna opplyser at livsviktige vaksiner for barn har blitt ødelagt på grunn av de pågående kampene og flere strømbrudd.

– Barn er de første ofrene i krigen, og etter hvert som denne krisen utfolder seg, ser vi at dette ikke bare er med våpen, men med ødeleggelsen av livreddende helsetjenester, sier Arshad Malik, Redd Barnas landsdirektør i Sudan.

Verdenssamfunnet har innstendig bedt Burhan og Dagalo om å avslutte konflikten. De to har ledet landet med 46 millioner mennesker siden det siste militærkuppet i 2021.