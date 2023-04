Tusenvis av reisende krever erstatning etter togstreik i Stockholm

NTB

En tre dager lang storstreik blant togførere i Stockholm er avblåst etter flere dager med redusert kollektivtrafikk. Nå krever rundt 6.500 reisende erstatning.

I løpet av streiken har Storstockholms Lokaltrafik (SL) mottatt rundt 6.500 erstatningskrav fra reisende som ble forsinket som følge av togstreiken, ifølge Sveriges Radios Ekot.

– Vi har økt bemanningen av vår kundeservice for å håndtere pågangen av saker, sier pressevakt Claes Keisu i Region Stockholms trafikkadministrasjon.

Storstreiken blant togførere rammet spesielt pendlertrafikken inn og ut av den svenske hovedstaden. Selv om streiken er avblåst torsdag, må reisende belage seg på flere forsinkelser gjennom dagen. Det er satt inn buss for tog mellom enkelte togstasjoner som er rammet av forsinkelser.

Bakgrunnen for streiken, som er organisert av enkeltansatte og ikke en fagforening, er at det ikke lenger skal være konduktører på Stockholms pendlertog, noe som innebærer alenejobbing for togførerne i hovedstaden.