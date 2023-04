Nato-sjef Jens Stoltenberg er i Kyiv

NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte torsdag Ukraina for første gang siden den russiske invasjonen og hedret falne ukrainske soldater i Kyiv.

Nato-sjefens besøk var ikke meldt på forhånd og ble først kjent da en journalist fra avisen Kyiv Independent oppdaget og fotograferte ham under en seremoni på St. Mikaels plass i sentrum av Kyiv.

Bildene ble lagt ut på Twitter og viser Stoltenberg omgitt av livvakter der han står med bøyd hode foran en krans og en rekke av uniformerte soldater.

Flere medier, blant dem Reuters, var også til stede og bekrefter Stoltenbergs besøk i den ukrainske hovedstaden. Der ble han også vist ødelagt russisk militærmateriell før han forsvant i en bil.

Stoltenbergs videre program under besøket er ikke kjent, men det antas at han skal ha et møte med president Volodymyr Zelenskyj.

Natos informasjonsavdeling bekrefter overfor NTB besøket, men har ingen ytterligere opplysninger.

– Natos generalsekretær er i Ukraina. Vi vil komme med mer informasjon så snart som mulig, heter det.

Ifølge Stoltenbergs program skulle han torsdag ta imot Tsjekkias nye president Petr Pavel i Nato-hovedkvarteret, men dette besøket fant sted onsdag.

Fredag skal Nato-sjefen etter planen delta på et møte i den såkalte kontaktgruppen for Ukraina, som samler utsendinger fra et 50-tall land som bistår landet med militærhjelp.

Møtet finner sted på den amerikanske Ramstein-basen utenfor Kaiserslautern i Tyskland og ledes av USAs forsvarsminister Lloyd Austin.

