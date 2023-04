Over 85 døde og mer enn 300 ble skadd under pengeutdeling i Jemen

NTB

Panikken brøt ut da noen kjøpmenn begynte å dele ut penger til fattige folk i hovedstaden Sana, uttaler en talsmann for Houthi-opprørerne natt til torsdag.

Kjøpmennene sto bak et arrangement som ikke var koordinert med lokale myndigheter. De delte ut penger til flere hundre fattige mennesker som møtte frem i Bab al-Jemen-området i gamlebyen i Sana. Det opplyser det Houthi-kontrollerte innenriksdepartementet.

Arrangementet skjedde innendørs i en skolebygning.

– Minst 85 mistet livet og mer enn 322 ble skadd, sier en Houthi-tjenestemann til det franske nyhetsbyrået AFP.

– Kvinner og barn var blant de døde, sier han til nyhetsbyrået.

Tallene bekreftes av talspersoner for helsevesenet.

Øyenvitnene Abdel-Rahman Ahmed og Yahia Mohsen sier at væpnede Houthi-soldater skjøt i luften i et forsøk på å få kontroll over folkemengden. Skudd traff angivelig en strømledning som eksploderte. Det utløste panikk og folk begynte å løpe og tråkke hverandre ned, sier øyenvitnene.

Houthiene sier at to arrangører av utdelingen er pågrepet og at hendelsen nå etterforskes.

Jemens hovedstad kontrolleres av den iranskstøttede Houthi-militsen, som fjernet den internasjonalt anerkjente regjeringen fra makten i 2014. Året etter satte Saudi-Arabia inn styrker i samarbeid med andre land for å prøve å gjenopprette styresettet.

Siden har konflikten utviklet seg til en stedfortrederkrig mellom Saudi-Arabia og Iran. Over 150.000 personer, både stridende og sivile, er i løpet av disse årene blitt drept i det FN kaller en av verdens verste humanitære katastrofer.