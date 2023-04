Studie: Overdreven bruk av gjødsel gjør stor skade på verdenshavene

NTB

Enorme mengder nitrogenstoffer er tilført verdenshavene de siste tiårene, hovedsakelig gjennom overforbruk av gjødsel, viser en amerikansk studie.

Forskningsrapporten fra PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) viser at nitrogen i form av ammoniakk var 89 prosent høyere i 2018 enn i 1970.

Ammoniakk (NH3) er et nitrogenstoff i gassform som i det alt vesentlig stammer fra landbrukssektoren. Nitrogen er i flere tiår blitt brukt som gjødsel for å maksimere matproduksjonen.

I tillegg til ammoniakk kan også utslipp av den klimaskadelige gassen dinitrogenoksid (såkalt lattergass) og nitrater spores tilbake til bruk av gjødsel i landbruket.

Særlig i kystregioner er utslippene av ammoniakk høyere enn nitrogenoksid som skyldes bruk av fossilt brennstoff, melder et forskerteam under ledelse av Lei Liu ved Lanzhou-universitetet.

Overdreven bruk av gjødsel som siver ut i havene, er blitt et globalt problem. Denne praksisen utløser tallrike biogeokjemiske reaksjoner som forsuring av havene, utarming av habitater i grunne farvann, oppblomstring av skadelige alger og oksygenfattige havområder.

Kina hadde i 2018 de høyeste utslippene av ammoniakk og nitrogenoksid, ifølge den amerikanske studien. Deretter fulgte India, EU, USA og Brasil. Studien viser også at tilbake i 2010 var hele 38 prosent av bruken av nitrogenholdig gjødsel overflødig, i den forstand at den kunne vært utelatt uten å ha ført til redusert matproduksjon.