Ungarn utvider importforbud av mat fra Ukraina

NTB

Ungarns regjering bestemte onsdag å utvide sitt midlertidige forbud mot import av en rekke ukrainske landbruksprodukter. Formålet er å beskytte eget landbruk.

Utvidelsen av importforbudet gjelder blant annet ukrainsk honning, vin, brød, sukker og en rekke kjøtt- og grønnsakprodukter.

Ungarske myndigheter kunngjorde lørdag at de innfører et importforbud av ukrainsk korn og mat for å beskytte eget landbruk, noe både Polen og Slovakia også har gjort. Det ventes at Bulgaria vil gjøre det samme.

Forbudet trer i kraft etter protester fra lokale bønder, som har tapt mye penger som følge av et prisfall forårsaket av import av ukrainsk korn og andre matvarer.

EU har kalt importforbudene «uakseptable» og sagt at handelsspørsmål avgjøres på EU-nivå.