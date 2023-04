Moldova erklærer russisk ambassadeansatt uønsket

NTB

Moldova har kalt inn den russiske ambassadøren på teppet for å erklære en ambassadeansatt som uønsket i landet.

Innkallingen skjer slik at Moldova formelt kan erklære et medlem av staben ved den russiske ambassaden for «persona non grata». Den ansatte er ikke navngitt.

– Beslutningen kommer som følge av handlinger som den ansatte gjorde mot moldovske grensevakter som nektet en regional russisk politiker adgang til flyplassen i Chisinau denne uka, sier en talsperson for regjeringen.