Lula fordømmer krigen i Ukraina etter internasjonalt press

Brasils president Luiz Inaco Lula da Silva sier landet fordømmer krigen i Ukraina, men hevder det er USA og EU som har skyld i at krigen fortsetter.

NTB

Brasils president Lula de Silva sier regjeringen fordømmer brudd på Ukrainas territorielle integritet, men hevder USA og EU er skyld i at krigen fortsetter.

Uttalelsen kom etter en lunsj med Romanias president Klaus Werner Iohannis tirsdag ettermiddag, men har ikke falt i god jord hos mange.

Det hvite hus har gått hardt ut mot Lulas kommentarer og hevder det er feil og usant av presidenten å påstå at USA egger til krig med Russland. Blant annet hevder Lula at USA forlenger krigen ved å levere våpen til ukrainerne.

– Brasil hermer etter russisk og kinesisk propaganda, uten å se på fakta i det hele tatt, sier John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Også Ukraina, som gjentatte ganger har bedt om våpenstøtte fra USA og EU, har uttrykt sinne over kommentarene.

Vil ha «politisk løsning» på krigen

Brasil har ikke sluttet seg til vestlige lands sanksjoner mot Russland og landet har nektet å etterfølge oppfordringer om å forsyne Ukraina med ammunisjon.

Landet har likevel, i motsetning til Kina, stemt sammen med de fleste av verdens land mot Russland i avstemninger i FNs hovedforsamling.

Ifølge Lula fordømmer Brasil krigen i Ukraina, men forsvarer også «en forhandlet politisk løsning på konflikten».

Lavrov takket Brasil

Russlands utenriksministre Sergej Lavrov besøkte Brasil mandag, der han takket landet for deres «klare forståelse for hvordan situasjonen i Ukraina har oppstått» og Brasils «ønske om å bidra til å finne en løsning».

Venstrepolitikeren Lula har fremhevet at han ønsker å styrke Brasils posisjon som uavhengig fredsaktør og tatt til orde for å samle en gruppe land for å mekle i krigen.