Kina etterforsker sykehusbrann der 29 døde – direktør pågrepet

Etterforskere inspiserte tirsdag utbrente rom på sykehuset etter brannen tidligere på dagen. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Kina har startet etterforskning etter at en brann krevde 29 liv på et sykehus i Beijing. Brannen startet i en fløy for kritisk syke pasienter, ifølge myndighetene.