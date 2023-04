Muslimer vil bruke ramadan til å øke miljøbevisstheten

NTB

Mange muslimske trossamfunn ønsker å sette et grønt preg på muslimenes hellige måned ramadan. Målet er å bruke mindre plast og vann og øke bruken av ren energi.

Ramadan er den niende måneden i den islamske kalenderen og islams fastemåned. Under ramadan vektlegges både tilbakeholdenhet og veldedighet. Dette mener miljøaktivister også kan overføres til områder som å bruke mindre vann mens man utfører den rituelle vaskingen før bønn, gå bort fra å bruke plastflasker og plastbestikk under iftar, måltidet som daglig inntas etter solnedgang – og dessuten å redusere matsvinn. Andre forslag inkluderer mer bruk av fellestransport til moskeene, bruk av lokale råvarer, vekt på resirkulering og donasjoner til rene energiprosjekter.

– Ramadan gir oss en unik mulighet til å reflektere over samspillet i naturen, og etter 30 dager med refleksjon kan mange komme til å endre vanene sine, mener imam Saffet Catovic, en miljøvernaktivist i det muslimske miljøet i USA.

Miljøgrupper i muslimske samfunn rundt om i verden har i lengre tid rettet søkelyset mot det grønne aspektet i muslimske tradisjoner. De peker på koranvers og ordtak om å ta vare på ressursene på jorda og hindre sløsing.

Solenergi

Under et møte i den muslimske kongressen for et bærekraftig Indonesia i fjor ba landets visepresident Ma'ruf Amin både geistlige og andre samfunnsledere om å ta opp spørsmål knyttet til miljø og klimaendringer. Han ba også om donasjoner til solenergiprosjekter, som det man i dag kan se ved den store Istiqlal-moskeen i Jakarta. Istiqlal-moskeen er den største moskeen i Sørøst-Asia og den sjette største moskeen i verden. Under en større renovering i 2019 ble det installert over 500 solcellepaneler på det enorme taket. Solcellene sørger nå for renere drift av den enorme moskeen, og under årets ramadan oppfordrer moskeen tilstrømmende muslimer til å gi den islamske donasjonen wafq i form av støtte til moskeens videre arbeid med å øke kapasitet til å lage fornybar energi.

Dette er bare ett eksempel på ulike grønne ramadan-initiativer rundt om i verden.

Nettstedet Islamic Society of North America oppfordrer muslimer til å bidra til miljøvennlige samfunn, og understreker at det å ta vare på miljøet, er basert på premisset om at islam har gitt muslimer ansvaret for å være forvaltere og beskyttere av denne planeten.

Bort med plast

I Edison i New Jersey i USA har moskeen Masjid Al-Wali fått installert solceller, og de har begynt å selge gjenbruksvannflasker til medlemmene til innkjøpspris. Senterets styremedlem Akil Mansuri mener at miljøvern er viktig innen islam.

– Folk aksepterer budskapet, men det er en viss treghet i å gå fra ord til handling, fastslår han. Det muslimske samfunnet ønsker også på sikt å gå bort fra måltider pakket inn i plast til mer bærekraftig emballasje.

I Storbritannia har organisasjonen Projects Against Plastic (PAP) ført en kampanje for å få en plastfri ramadan.

– Som muslim tenker jeg at moskeene er navet i muslimske lokalsamfunn, og at de burde ta en ledende rolle for bærekraft. Under ramadan har jeg sett enorme mengder plast i bruk, plast som deretter blir kastet, sier grunnlegger av PAP, Naseem Talukdar.

Hun oppfordrer moskeer til å øke bevisstheten om plastforurensning og gjøre en innsats for å redusere avhengigheten av engangsplast. I årets nasjonale kampanje mot plastforurensning deltar nå 20 moskeer – mot sju i fjor.

– Selv om det går langsomt, ser vi at slike initiativer ønskes velkommen av moskeene rundt om, sier hun.

Talukdar peker på at det er flere utfordringer. Mange moskeer har for eksempel ikke råd til å kjøpe inn bestikk, oppvaskmaskiner og drikkefontener.

– Vi trodde vi kom til å møte veggen mange steder, men til tross for enkelte tilbakeslag, så har engasjementet i det store og hele vært overveldende, sier hun.

Alle kan bidra

Ummah for Earth er en allianse av muslimske organisasjoner rundt om i verden som har som mål å styrke muslimske samfunn som står overfor ulike kriser, deriblant klima- og miljøkriser. Alliansen oppfordrer muslimer til miljøvennlige handlinger under ramadan. Alliansen oppfordrer dessuten imamene til å ta opp spørsmål om klima og miljø og gi donasjoner til miljøorganisasjoner.

– Mange muslimer er ikke klar over at det er mye kunnskap om miljøet i koranen og i profetens ord, og at de selv kan spille en rolle i å beskytte livet på planeten, sier Nouhad Awwad fra Beirut, som jobber i Ummah for Earth-prosjektet i Greenpeace.

– Vi møter ofte argumentet fra muslimer om at klimaendringene er forutbestemt, og at man ikke kan endre Guds skjebne, forteller Awwad.

– Vi prøver å endre denne forestillingen og overbevise folk om at vi kan handle på individuelt nivå, sier hun.