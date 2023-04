Ukrainsk protest etter møte mellom Belarus og Russlands Donetsk-leder

Den russiskutnevnte lederen for russiskkontrollerte deler av Donetsk i Ukraina, Denis Pusjilin, møtte tirsdag Belarus' president Aleksandr Lukasjenko, til protester fra Ukraina. Foto: Gavriil Grigorov / Sputnik / AP / NTB

NTB

Ukraina protesterer etter at den russiskinnsatte lederen for den Moskva-kontrollerte delen av Donetsk-regionen møtte Belarus' president for å diskutere handel.