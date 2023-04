Biden og demokratiske ledere vil ikke forhandle om gjeldstak

President Joe Biden er enig med de demokratiske lederne i Kongressen om at det ikke skal forhandles om noe gjeldstak med Republikanerne. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden og demokratiske ledere i Kongressen kommer ikke til å forhandle med Republikanerne om gjeldstak i budsjettsamtalene.

Det slo Biden fast i samtaler tirsdag sammen med Senatets flertallsleder Chuck Schumer og demokratenes leder i Representantenes hus, Hakeem Jeffries.

Biden sa til Schumer og Jeffries at han står klar til separate forhandlinger om budsjettet først etter at Republikanerne har lagt fram sin budsjettplan, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Møtet fant sted dagen etter at Representantenes hus' leder, republikaneren Kevin McCarthy, sa at han lover å vedta et budsjett som hever USAs gjeldstak, men kun om offentlige utgifter begrenses kraftig.

– Nasjonens gjeldsproblemer er en tikkende bombe. Siden presidenten «gjemmer» seg, må Republikanerne ta tak, sa 58-åringen.

Det hvite hus svarte med at McCarthy holder økonomien som «gissel».

Budsjettforhandlingene finner sted samtidig som USA er på vei mot en potensiell finanskrise på grunn av behovet for å heve nasjonens gjeldstak, som nå er på over 31.000 milliarder dollar.

Sentralbanken har sagt at den setter i verk ekstraordinære tiltak for å kunne fortsette å betale regningene, men at det kommer til å bli knapt med penger i sommer.