Lavrov oppfordrer Venezuela til å stå samlet med Russland mot Vesten

NTB

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov oppfordrer under et besøk i Venezuela det han kaller likesinnede land til å stå samlet mot Vestens sanksjoner.

I tirsdagens samtaler med sin motpart Yvan Gil omtalte Lavrov russisk-allierte Venezuela, Cuba og Nicaragua som «land som velger sin egen vei». Disse landene er i likhet med Russland utsatt for ødeleggende økonomiske sanksjoner, påpekte Lavrov.

– Det er behov for å samle rekkene og slå tilbake forsøkene på utpressing og ulovlig ensidig press fra Vesten, sa Lavrov på en pressekonferanse med Gil.

– Vi støtter våre venezuelanske venners ståsted fullt ut. Det er deres land og vi skal støtte dem på enhver måte slik at den venezuelanske økonomien blir uavhengig fra presset fra USA og andre vestlige aktører, sa Lavrov.

Gil og Lavrov sa at de skal utvikle et alternativ til Swift-systemet, som brukes for pengeoverføringer verden rundt og som russiske banker mistet tilgangen til i fjor som følge av sanksjoner.

Under besøket fornyet Russland og Venezuela noen av de flere hundre bilaterale avtalene som de har inngått tidligere, blant annet innen økonomi, energi, jordbruk og flere andre sektorer.

Lavrov kommenterte også Ukraina-krigen og sa at «vi skal løse situasjonen» ved å overholde prinsippene i FN-charteret.

FNs generalsekretær António Guterres anklaget i fjor Russland for å bryte FN-charteret.

Lavrov innledet sitt besøk i Latin-Amerika mandag med besøk i Brasil. Etter Venezuela drar han videre til Cuba og Nicaragua.