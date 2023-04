Dominions advokat: Fox News må betale Dominion 8,2 milliarder kroner

NTB

Dominions toppsjef sier Fox News har innrømmet å ha fortalt løgner om selskapet. Fox News må ifølge Dominion ut med 787,5 millioner dollar.

Summen tilsvarer 8,2 milliarder norske kroner.

Fox sier på sin side at de er fornøyd med forliket.

– Vi erkjenner rettens vurdering av at enkelte påstander om Dominion er usanne, heter det i en uttalelse fra Fox.

Rettssaken startet tidligere i dag, men to timer etter at partene skulle holde sine innledende innlegg, hadde ikke juryen og dommeren ennå dukket opp. Bare advokater, pressefolk og publikum var til stede i salen.

Sakens bakgrunn er Fox News' dekning av påstander om at selskapets stemmemaskiner var manipulert. De ble fremmet etter at Joe Biden vant over Donald Trump.

Rettssaken skulle ha startet mandag. Men søndag besluttet dommer Eric Davis i delstaten Delaware at rettssaken i søksmålet som Dominion har anlagt, skulle utsettes med én dag. Retten ga ingen begrunnelse for utsettelsen, men kilder sa til Reuters at den skyldes at partene forhandlet om et mulig forlik.