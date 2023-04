Flere knivstukket på treningssenter i Duisburg

NTB

Flere personer er skadd etter at kunder på et treningssenter i Duisburg i Tyskland ble angrepet med kniv, melder tyske medier.

En storstilt politiaksjon er satt i gang, melder den regionale kringkastingen Westdeutscher Rundfunk ( WDR ). De melder at det kan ha vært to gjerningspersoner.

Ifølge avisen Bild tror politiet at gjerningspersonen eller gjerningspersonene fortsatt er på frifot. Politiet har så langt ikke villet gi detaljerte opplysninger om situasjonen, og en talsperson sier også at motivet er uklart.

En politioperasjon ledet fra Essen er satt i gang, og publikum oppfordres til å unngå området.

WDR melder at to politihelikoptre kan ses over Duisburg, som ligger vest i Tyskland. Deler av sentrum er sperret av.

Avisen Westdeutsche Allgemeine Zeitung ( WAZ ) skriver at politiets spesialinnsatsgruppe er kalt inn. Angrepet skal ifølge avisen ha skjedd på treningssenteret John Reed.

Så langt er tilstanden til de skadde ikke kjent.