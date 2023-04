Mann skutt i beinet under pågripelse i Alingsås i Sverige

NTB

En mann ble skutt i beinet under en pågripelse i Alingsås i Sverige, der det tidligere kom melding om skyting i et skogområde.

Meldingen om skytingen kom ved lunsjtid. Politiet sier imidlertid til SVT at det ikke er meldt at skuddene var rettet mot noen. Det ble også oppdaget flere mindre branner i området ved byen i Västra Götaland, og politiet mistenker at hendelsene kan ha sammenheng.

– Vi fikk inn en samtale fra Alingsås om en mann som ikke synes å ha det bra psykisk. Mannen bar på et automatvåpen, sa politiets talsperson Peter Adlersson tidligere på dagen.

– Vi har svært store ressurser på plass, fortsatte han.

En stor politijakt ble satt i gang og skoler i området holdt barn innendørs, ifølge Alingsås Tidning. Ved 15.40-tiden ble den mistenkte pågrepet, og politiet opplyser at han ble skutt i beinet under pågripelsen.