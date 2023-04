EU-parlamentet har stemt ja til omfattende klimareform

NTB

EU-parlamentet har stemt for omfattende klimareformer som blant annet inkluderer å kutte utslippene med 62 prosent fra 2005-nivå fram til 2030, melder Reuters.

Det er ventet at reformen, som er en del av EUs grønne omstilling, vil gjøre det dyrere å forurense i årene som kommer og at den vil bidra til raskere kutt i CO2-utslippene.

Tirsdagens vedtak ble gjort med 413 mot 167 stemmer. 57 delegater avsto fra å stemme.

Reformen innebærer også endringer i handelen med utslippsrettigheter – det såkalte ETS-systemet – også for skipsfart og flytrafikk. Det skal dessuten innføres en klimatoll for å hindre at bedrifter kan få en fordel ved å produsere i land med mindre strenge regler og så importere varer til EU.