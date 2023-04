Ralph Yarl (16) ringte på feil ringeklokke – ble skutt av 85-åring

– Jeg kan opplyse at det var et rasistisk element i saken, sier påtaleansvarlig Zachary Thompson i Clay fylke, uten å oppgi ytterligere detaljer.

En 85 år gammel mann er pågrepet av amerikansk politi etter å ha skutt og såret en 16-åring som ringte på feil ringeklokke i Kansas City.

Ralph Yarl skulle hente sine to yngre tvillingbrødre, men oppsøkte feil hus. Hendelsen skjedde ved 22-tiden torsdag i forrige uke, opplyser amerikansk påtalemyndighet.

Mannen som åpnet døren, en 85 år gammel hvit mann, er pågrepet og ble mandag siktet for å ha skutt og såret gutten.

– Jeg kan opplyse at det var et rasistisk element i saken, sier påtaleansvarlig Zachary Thompson i Clay fylke, uten å oppgi ytterligere detaljer.

Det ble avfyrt to skudd fra en revolver gjennom en glassdør, ifølge påtalemyndigheten.

Yarl ble truffet i hodet og den ene armen. Han gikk ikke over dørstokken, uttaler Thompson, som legger til at det ikke ser ut til at de to hadde noen ordutveksling under hendelsen.

USAs president Joe Biden ringte mandag til 16-åringen.