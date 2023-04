Blinken ber Sudans rivaler inngå våpenhvile

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken har i en telefonsamtale med Sudans krigførende rivaler om å inngå våpenhvile.

Blinken sa i separate telefonsamtaler med lederen for Sudans hær og den rivaliserende militsgruppen RSF at han er dypt bekymret over at sivile er blitt drept og såret som følge av krigføringen mellom de to partene.

Utenriksministeren understreket i samtalene at de to generalene, Abdel Fattah al-Burhan og Mohamed Hamdan Dagalo, har ansvar for å ivareta sikkerheten til ikke-stridende, blant dem diplomater og humanitært personell.

– Blinken understreket viktigheten av å oppnå våpenhvile. En våpenhvile vil gjøre det mulig å tilby humanitær hjelp til de som er berørt av kampene, den vil kunne åpne for gjenforening av sudanske familier, og gjøre det mulig for det internasjonale miljøet i Khartoum å ivareta sikkerheten sin, sier Blinkens talsmann Vedant Patel.

Blinken, som er i Japan der han deltar på G7-toppmøtet, kom med uttalelsene natt til tirsdag norsk tid.