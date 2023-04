USA bekrefter å ha drept IS-leder i Syria

NTB

USA bekrefter å ha drept en høytstående IS-leder i et luftangrep i Syria. Han planla ifølge Washington terrorangrep i Midtøsten og Europa.

Den amerikanske sentralkommandoen Centcom bekrefter at det var Abd-al-Hadi Mahmud al-Haji Ali som ble drept, sammen med to andre personer.

USA gjennomførte helikopterangrepet i morgentimene mandag i den nordlige delen av Syria.

Mannen var en høytstående IS-leder og "operativ planlegger med ansvar for planlegging av terrorangrep i MIdtøsten og Europa", står det i Centcoms uttalelse.

Centcom legger til at han var målet for mandagens luftangrep. Angrepet ble gjennomført etter at etterretningsinformasjon avdekket en IS-plan om botføring av offentlige tjenestemann i utlandet, ifølge Centcom.

Den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) bekrefter overfor det tyske nyhetsbyrået DPA at luftangrepet fant sted og at tre personer ble drept ved Jarabulus, øst for Aleppo.