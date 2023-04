Flere delstater i USA slutter seg til søksmål mot Google

Amerikanske myndigheter anklager Google for konkurransehemmende virksomhet og anla i januar sivilt søksmål mot selskapet. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

NTB

Ytterligere ni delstater slutter seg til det amerikanske justisdepartementets søksmål mot Google for selskapets dominerende posisjon innen annonsering.

Påtalemyndigheten i Arizona, Illinois, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, Washington og West Virginia sluttet seg til søksmålet mandag.

Justisdepartementet i Washington anla det sivile søksmålet i januar mot Alphabets underselskap Google for angivelig dominans innen digital annonsering, med støtte fra delstatene California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee, og Virginia.

Dermed står nå 17 delstater bak søksmålet, der Google anklages for «ulovlig å opprettholde monopoler» i markedet for nettbasert annonsering, søkeannonsering og andre aktiviteter knyttet til Googles søkemotor.

Google anklages også i søksmålet for å ha «nøytralisert eller eliminert» rivaler gjennom oppkjøp, samt ved å tvinge annonsører til å bruke Googles tjenester ved å gjøre det vanskelig å benytte det konkurrentene kan tilby.