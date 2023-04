Teknisk svikt hindret russisk angrep på Nato-fly: – Dette er svært alvorlig

Lekkasjeavsløringene om at feiltolkninger i kommunikasjonen kunne ført til at et russisk jagerfly skjøt ned et Nato-spionfly over internasjonalt luftrom over Svartehavet, kunne potensielt ført til at artikkel fem ble utløst i Nato. Her er Russlands president Vladimir Putin under en militærøvelse i Svartehavet utenfor Krimhalvøya i 2020.

Professor Tormod Heier ved Stabsskolen sier lekkasjene om at et britisk spionfly kun var en teknisk svikt unna å bli skutt ned over Svartehavet, illustrerer hvor viktig det er å fortsatt ha kommunikasjonslinjer til Moskva.

Det var New York Times som i forrige uke meldte om de ukjente detaljene fra hendelsen i oktober i fjor.

De henviser til to amerikanske forsvarskilder, som bekrefter Pentagon-lekkasjen og hevder at den russiske jagerflypiloten hadde feiltolket informasjonen han fikk fra radaroperatørene på bakken. Ifølge lekkasjen trodde piloten han hadde fått tillatelse til å skyte det britiske spionflyet. Dermed hadde han siktet inn flyet av typen RC-135 Rivet Joint og avfyrte et missil. En teknisk feil gjorde derimot at missilet ikke skjøt seg ut.

Flytoktene farligere enn vi har trodd

Professor Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Stabsskolen, professor-II ved Høgskolen i Innlandet, og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm.

– Lekkasjene som har kommet fra Pentagon er svært interessante fordi russiske og vestlige flytokt over Svartehavet ser ut til å være farligere og mer risikable enn det som er allment kjent, sier Heier til ABC Nyheter.

Han peker på at selv om vi har trodd at russiske og vestlige styrker er godt disiplinerte og underlagt en streng kommandokjede med god politisk kontroll, så vil det fra tid til annen skje tekniske uhell, feiltolkninger av ordrer og misforståelser. Ikke bare mellom vestlige og russiske fly, men også internt i den russiske kommandokjeden.

– Dette er antakelig enda farligere enn misforståelser mellom russiske og vestlige styrker, rett og slett fordi de er vanskeligere å håndtere for USA og Nato. Det er nemlig denne formen for utilsiktede misforståelser, innad i den russiske kommandokjeden, som raskt kan gjøre at Ukraina-krigen spinner ut av kontroll, advarer Heier.

Russland havnet i en katastrofal hengemyr

– Dette er svært alvorlig fordi konsekvensene kan bli uoverstigelige. Ikke bare for Europa men også for resten av verden, påpeker han og henviser til at både Russland og Nato-alliansen er atommakter og at sikkerhetsmarginene raskt kan bli mindre, spesielt for Russland.

– Russland opplever antagelig å være i en svært sårbar og presset situasjon fordi de har endt opp i en katastrofal hengemyr inne i Ukraina.

USA vil unngå misforståelser for alt i verden

Stabsskole-professoren er sikker på at USA er svært bevisste på denne potensielle faren. Han begrunner dette med at de er spesielt opptatt av å ikke bli dratt direkte inn i Ukraina-krigen.

– Dette vil binde USA til et europeisk krigsteater og svekke handlingsrommet i Sørkina-havet, sier Heier og henviser til stormaktsduellen mellom USA og Kina, spesielt rundt sistnevntes ønske om å innlemme Taiwan i kommuniststaten, militært om nødvendig.

– Derfor ser det ut til at det amerikanske luftforsvaret har lagt inn ekstra gode sikkerhetsmarginer når det gjelder å holde avstand til det russiske luftrommet over Svartehavet, sier han. Heier fastholdet at tross sikkerhetsmarginene, kan slike hendelsen som en potensiell nedskytning av et Nato-fly skje. Han har derimot ikke spesielt tro på at en slik hendelse vil utløse artikkel fem i Nato og bringe alliansen inn i krigen.

Artikkel fem i Nato-avtalen sier at et angrep på ett Nato-land er å se på som et angrep på alle i alliansen.

Minner om Cuba-krisen

– Fordi konsekvensene av en eventuell uintendert konfrontasjon mellom vestlige og russiske styrker vil være så katastrofale, vil det mest sannsynlig ikke utløse en artikkel fem-operasjon fra Natos side, sier han og utdyper:

– I stedet vil vi se at den såkalte «hot line»-telefonen mellom de politiske og militære lederne i Moskva og Washington DC tas i bruk, sier Heier. Han henviser til telefonlinjen som ble tatt i bruk i kjølvannet av Cubakrisen i 1962, da USA og Sovjetunionen var farlig nære å gå til krig mot hverandre etter utplasseringen av sovjetiske atomraketter på Cuba.

– Hendelsene i luftrommet over Svartehavet sist høst er imidlertid en viktig påminnelse om en ting: jo mer spent situasjonen er, desto viktigere blir det med kanaler for dialog og samarbeid slik at tekniske feil og menneskelige misforståelser ikke bærer galt av sted. Dette kan for mange virke selvmotsigende siden russisk aggresjon må møtes med vestlig isolasjon og fordømmelse.

– Men når verdensfreden legges i potten er det ingen selvmotsigelse i å ha mange kanaler inn mot russiske myndigheter selv om man samtidig motarbeider russiske fremstøt i Ukraina.