Amerikanske myndigheter anklager Kina for å undertrykke dissidenter i USA

Dette seks-etasjers glassbygget i Chinatown i New York City antas å være stedet der en «politistasjon» ble opprettet på oppdrag fra kinesiske myndigheter.

NTB

Amerikanske myndigheter har siktet 34 medlemmer av det nasjonale kinesiske politiet for å ha forsøkt å undertrykke personer i USA.

– Pågripelsene og siktelsene omfatter transnasjonal undertrykkelse rettet mot medlemmer av det kinesiske miljøet i New York og andre steder i USA, sier den føderale statsadvokaten Breon Peace, kort tid etter siktelsene ble kjent mandag kveld norsk tid.

Den mest oppsiktsvekkende siktelsen dreier seg om to personer som er mistenkt for å ha drevet en uoffisiell kinesisk «politistasjon» på vegne av kinesiske myndigheter i Chinatown i New York.

Skal ha drevet «politistasjon»

Politistasjonen skal blant annet ha utført tjenester som å fornye førerkort utstedt i Kina, men har også hatt en rolle i å hjelpe kinesiske myndigheter å spore opp og trakassere flyktende dissidenter, ifølge Peace.

Amerikanske myndigheter mener de to som er pågrepet i saken arbeidet på oppdrag fra Kinas nasjonale politi, og har også siktet dem for å ødelegge bevis for sin kommunikasjon med kinesiske tjenestemenn. «Politistasjonen» var heller ikke registrert i USA, slik amerikanske myndigheter krever.

Canada og flere europeiske land har slått ned på lignende operasjoner i sine hjemland.

Falske Twitter-kontoer

I tillegg er 34 medlemmer av en spesialisert enhet i Kina siktet. USAs justisdepartement beskrev dem som en arbeidsgruppe rettet mot kinesiske dissidenter over hele verden, inkludert i USA.

Ifølge amerikanske myndigheter skal enheten blant annet ha opprettet falske profiler i sosiale medier, deriblant Twitter, for å kunne trakassere og true kinesiske dissidenter. Profilene skal også ha blitt brukt til å fremme kinesisk propaganda på nett.

USA hevder denne enheten er styrt av det kinesiske nasjonale politiet eller Kinas departement for nasjonal sikkerhet (MPS), ifølge ABC News.

– Denne arbeidsstyrken er ikke en vanlig politistyrke, sa Peace på en pressekonferanse.

– Den beskytter ikke mennesker og bekjemper ikke forbrytelser. Den begår forbrytelser rettet mot kinesiske demokratiaktivister og dissidenter som befinner seg utenfor Kina, inkludert i New York, sier han.

Avlyttet Zoom-samtaler

Ytterligere seks MPS-tjenestemenn og to medlemmer av Kinas cyberetat er siktet for konspirasjon i en sak fra 2020, der en ansatt ved nettmøtetjenesten Zoom ble pålagt å forstyrre nettmøter og diskusjoner holdt av kinesiske opposisjonelle.

Ifølge USAs føderale politi FBI foreligger det bevis for at kinesiske myndigheter har drevet utvidet spionasje- og sikkerhetsaktiviteter på amerikansk jord. De mener blant annet at kinesiske tjenestemenn avlyttet samtaler på Zoom, for deretter å trakassere dissidenter.

Den Zoom-ansatte, som USA mener jobbet direkte med MPS og Kinas cyberetat, skal også ha blitt pålagt å fjerne dissidenter fra chat-tjenesten.

– En trussel mot ytringsfriheten i USA

David Newman i den amerikanske påtalemyndigheten sier kinesiske myndigheter prøver å globalisere sine undertrykkende strategier.

– Det at kinesiske myndigheter prøver å eksportere sine autoritære metoder til USA for å kvele ytringsfriheten er en trussel mot det amerikanske demokratiet, og det er ikke noe vi ønsker å etterleve, sier han.