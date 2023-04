Russ hamstrer øl på grunn av streiken: – Det er krise

Årets russetid er like rundt hjørnet. Da er det lite beleilig med streik hos bryggeriene.

Nicolai Dorg, elev ved Kristelig Gymnasium, frykter konsekvensene av streiken.

– Ja, absolutt. Folk hamstrer inn som bare det, jeg har sett flere videoer på Snapchat hvor butikkhyllene er tomme. Det er krise. En kompis av meg kjøpte øl for nærmere 8000,-. Jeg har også kjøpt øl, så jeg har litt, men det tar ikke lang tid før det blir tomt, sier Dorg til ABC Nyheter.

Presse- og kommunikasjonssjef for Russens Hovedstyre, Andreas Fjeld, frykter konsekvensene streiken kan få med tanke på tomme ølhyller i butikkene.

– Ja, det kan nok bli problematisk med tanke på russefeiringen, men vi håper at det blir løst så fort som mulig. Uansett ikke så mye russen får gjort noe med, sier han til ABC Nyheter.

Russens hovedstyre er en ideell, non-profit organisasjon som jobber for å fremme russens interesser i Oslo-regionen.

Tomt for øl på fat

Lange køer ved Ringnes sitt utsalg på Bryn i Oslo mandag. Streiken fører til at enkelte handler inn mineralvann og øl i større kvanta. Foto: Lise Åserud / NTB

Årets russefeiring starter for mange i disse dager, og med den pågående streiken kan det bli tomt for øl i butikkhyllene. Norges to største bryggerier, Ringnes og Hansa Borg rammes av streiken og stanset all produksjon mandag.

Ringnes har også stanset all utlevering. Rundt klokka 14.30 mandag var utsalget til bryggeriet på Bryn i Oslo tomme for øl på fat, opplyser pressesjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes til Dagbladet.

– Det er fortsatt noen produkter og varer der, men det begynner å tynnes. Det er helt tomt for pils på fat, sier han til avisen.

Hansa Borg opplyste til NTB søndag kveld at de vil stanse produksjonen fra mandag morgen. Dette gjelder på Hansa Bryggeri, Borg Bryggerier og CB i Kristiansand. Også hos Aass i Drammen er ansatte tatt ut i streik.

– Mange sliter

Partileder Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne (MDG) sier det ikke er overraskende at årets lønnsforhandlinger ville bli vanskelige.

Arendalsuka 2022 Arendal 20220817. Une Bastholm trekker seg som partileder for MDG på en pressekonferansen under Arendalsuka. Nestleder Arild Hermstad tar over som fungerende partileder Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Dyrtid og renteøkninger gjør at mange nå sliter og har behov for en reallønnsøkning for å få hverdagen til å gå i hop. Samtidig har ikke høye lederlønninger og bonusfest hjulpet på forhandlingsklimaet. Ulikhetene i samfunnet blir større i perioder som dette og det er ingen av oss tjent med, sier Hermstad til ABC Nyheter.

MDG-lederen mener regjeringen bør gjøre flere tiltak som skal hjelpe de som rammes av høyere priser «over kneiken». I revidert nasjonalbudsjett, som kommer 11. mai, ber Hermstad regjeringen gjøre følgende:

Fjerne moms på frukt og grønt

Lansere et nasjonalt reisekort på til kr 499 i måneden som dekker all kollektivtransport, etter modell fra Tyskland

Redusere moms på tjenester som overnatting og transport

Innføre MDGs strømbonus som gir bedre økonomisk uttelling for de som har lave inntekter





Mandag morgen startet storstreiken som rammer om lag 23.000 LO-medlemmer i privat sektor. Etter mekling 17 timer på overtid ble det brudd i meklingen mellom LO og NHO søndag.