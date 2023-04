Russisk dissident straffes med 25 års fengsel – omverdenen reagerer kraftig

Den russiske aktivisten Vladimir Kara-Murza er dømt til 25 års fengsel for å ha kritisert Russlands krigføring i Ukraina.

NTB

Norge reagerer kraftig på at den russiske dissidenten Vladimir Kara-Murza er dømt til 25 års fengsel. Det gjør også FN, Storbritannia og Tyskland.

Russiske myndigheter har foreløpig ikke villet kommentere dommen, som falt mandag. Men både FNs menneskerettssjef og flere vestlige land ber om at den 41 år gamle Putin-kritikeren løslates umiddelbart.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov vil ikke si noe som helst og begrunner det med at Kreml aldri kommenterer domstolenes avgjørelser. Aldri tidligere har en av president Vladimir Putins motstandere fått en så hard dom.

– Kara-Murza ble stilt for retten for forhold som synes å være knyttet til en legitim utøvelse av hans rett til å ha egne meninger. Ingen bør bli fratatt friheten for å ha tatt i bruk sine menneskerettigheter, og jeg ber russiske myndigheter løslate ham umiddelbart, sier FNs menneskerettighetssjef Volker Turk.

Norge fordømmer

Kara-Murza ble mandag dømt for blant annet høyforræderi etter å ha kritisert den russiske krigføringen i Ukraina. Russiske myndigheter mener han har spredt falsk informasjon om den russiske hæren.

Dommen blir også møtt med fordømmelse i Norge.

– Norge fordømmer på det sterkeste den politisk motiverte dommen på 25 års fengsel mot den russiske opposisjonsfiguren, journalisten og menneskerettighetsforkjemperen Vladimir Kara-Murza. Det er en dypt alarmerende og hard dom for å utøve retten til ytringsfrihet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en uttalelse.

– Vi ber om umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av Kara-Murza og alle politiske fanger i Russland.

Angrer ikke

I sitt sluttinnlegg under rettssaken sto Kara-Murza fast ved sin kritikk av russiske myndigheter og sa han er stolt over sine uttalelser.

– Kriminelle er ment å angre på det de har gjort. Men jeg er i fengsel for mine politiske meninger. Jeg vet også at dagen vil komme da mørket som har lagt seg over landet vårt, kommer til å lette, sa den 41 år gamle trebarnsfaren.

Tidligere samarbeidet Kara-Murza med opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov, som ble drept på åpen gate i Moskva i 2015. Det skjedde etter at Nemtsov blant annet kritiserte Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya året før.

Kara-Murza selv overlevde forsøk på forgiftning både i 2015 og 2017.

Mangeårig Putin-kritiker

Kara-Murza er tidligere journalist, men har i flere år vært aktiv som opposisjonspolitiker. Han har argumentert for at utenlandske regjeringer og institusjoner bør innføre sanksjoner mot Putin-regimet og en rekke russiske politikere og anklaget dem for menneskerettsbrudd.

Anklagene om landsforræderi skal blant annet ha omfattet taler som Kara-Murza holdt utenfor Russland – blant disse en tale han holdt i Oslo rådhus i 2021 i forbindelse med Andrej Sakharov Frihetspris 2021, ifølge Den norske Helsingforskomité.

– Kara-Murza er funnet skyldig i å ha diskreditert det russiske militæret og for forræderi mot den russiske staten. Den virkelige årsaken til den brutale dommen er imidlertid at han har kritisert Putin-regimet for brudd på russisk og internasjonal lov i Ukraina og innenlands, understreker generalsekretær Berit Lindeman i Den norske Helsingforskomité.

– Sjokkerende

Den tyske regjeringen uttrykker sjokk over den strenge dommen.

– Vi fordømmer denne dommen på det sterkeste. Dommen viser at undertrykkelsen i Russland har nådd et sjokkerende nivå, sier en talskvinne for det tyske utenriksdepartementet.

EUs utenrikssjef Josep Borrell kaller dommen for voldsomt streng og mener den viser at russiske domstoler blir misbrukt til politiske formål.

Storbritannia har innkalt den russiske ambassadøren Andrej Kelin for å overbringe en kraftig protest, og utenriksminister James Cleverly er blant dem som ber om at 41-åringen løslates øyeblikkelig.

Nylig gikk flere titall russiske journalister og aktivister, hvorav mange har rømt landet, sammen om å kreve at Kara-Murza blir løslatt. De mener anklagene mot ham er grunnløse og politisk motivert.