Putin diskuterte stillehavsøvelse med forsvarsministeren

NTB

Russlands forsvarsminister har orientert president Vladimir Putin om landets seneste stillehavsøvelser, som blant annet inkluderte trening på krig til havs.

På et videoklipp kringkastet på statlig TV redegjør Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu for hvordan øvelsene i Stillehavet inkluderte «liksomangrep på fiendtlige styrker til havs».

Putin svarer at øvelsene viser et høyt nivå av beredskap, og at Ukraina er Russlands prioritet.

Øvelsene har funnet sted samtidig som Kinas forsvarsminister har besøkt Putin. De to møttes søndag, hvorpå den kinesiske forsvarsministeren snakket varmt om det stadig tettere båndet mellom de to landene.