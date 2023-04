USA og Storbritannia legger press på partene i Sudan

NTB

Både USAs utenriksminister Antony Blinken og hans britiske kollega James Cleverly ber om at kampene i Sudan stanser umiddelbart.

De to understreker at en våpenhvile må på plass øyeblikkelig, og at partene må tilbake til forhandlingsbordet.

– Det er en felles dyp bekymring for kampene, for den trusselen de utgjør for sivile, for den sudanske staten og potensielt også for regionen, sier Blinken.

Han beskriver de tidligere forhandlingene som svært lovende i arbeidet med å få på plass en sivilt ledet regjering.

Blinken og Cleverly møtte mandag pressen i forbindelse med at de begge deltar på et G7-møte i Japan.