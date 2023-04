Død og knuste drømmer i Atlanterhavet

NTB

Tidlig en morgen i mai 2021 oppdaget noen fiskere utenfor kysten av den karibiske øya Tobago en liten båt. Da de nærmet seg, kjente de lukten av død.

Den hvite og blå båten drev for vær og vind og så på avstand ut til å være folketom, men om bord fant fiskerne de oppløste likene av 13 svarte menn, tre hodeskaller og en rekke knokler.

Ingen visste hvem mennene var eller hvor de kom fra, heller ikke hvorfor de la ut på havet i den lille båten eller hvordan de døde.

I nesten to år har nyhetsbyrået AP lett etter svar, og litt etter litt har den utrolige historien tatt form.

135 dager før båten ble funnet utenfor Tobago, la den ut fra kysten av Vest-Afrika. Målet var Kanariøyene, men dit kom den aldri. I stedet ende båten opp på den andre siden av Atlanterhavet, nesten 4.800 kilometer unna.

Spøkelsesbåter

Minst sju slike båter ble i 2021 skylt i land i Karibia og Brasil. Om bord lå levninger av døde mennesker.

Disse spøkelsesbåtene, samt trolig mange flere som aldri nådde land, er delvis et resultat av at europeiske land i årevis har brukt milliarder av kroner på å stanse strømmen av flyktninger og migranter over Middelhavet.

Dette har tvunget mange desperate mennesker til å legge ut på en mye lengre og farefull ferd langs vestkysten av Afrika, i håp om å nå Europa via de spanske Kanariøyene.

Tusenvis har omkommet

Ifølge spanske myndigheter ankom 2.687 mennesker Kanariøyene på denne måten i 2019, mens det to år senere ankom over 22.000. Hvor mange som endte sine dager i Atlanterhavet, vet ingen.

Pedro Vélez ved Det spanske instituttet for oseanografi er ikke overrasket over at båter fra Afrika blir skylt i land på den andre siden av Atlanterhavet.

– Forholdene i Atlanterhavet er ekstremt tøffe, ekstremt tøffe, sier han.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) omkom eller forsvant minst 1.109 mennesker i forsøk på å ta sjøveien fra Afrika til Kanariøyene i 2021.

Ifølge den spanske organisasjonen Caminando Fronteras var det trolig minst fire ganger så mange.

Fant svar

Migrantene som legger ut på den farefulle ferden, er som oftest like usynlige og anonyme som døde som det de var i live. Men selv spøkelser har familier.

AP har intervjuet flere titall familiemedlemmer og venner, tjenestemenn og rettsmedisinere. De har også gått gjennom politidokumenter og innhentet DNA-tester.

Slik kan nyhetsbyrået nå dokumentere at det var 43 unge menn fra Mauritania, Mali og Senegal, noen kanskje også fra andre vestafrikanske land, som gikk om bord i båten som natt til 13. januar 2021 la ut fra fiskerlandsbyen Nouadhibou i Mauritania.

33 av mennene er identifisert ved navn.

Mobiltelefoner

Om bord i båten ble det funnet klær, et lite beløp i vestafrikansk valuta og noen få euro. Politiet fant også flere mobiltelefoner med sim-kort fra Mali og Mauritania og kunne slik finne kontaktpersoner i disse landene.

Telefonnumrene ble overlatt til utenriksdepartementet i Trinidad og Tobago, som flere ganger kontaktet myndighetene i Mauritania uten å få svar.

Utenriksdepartementet i Mauritania har heller ikke besvart APs henvendelser i saken.

Levningene av de døde ligger fortsatt på likhuset til rettsmedisinsk institutt i Trinidad.

Kulde og vannmangel

Rettsmedisineren Eslyn McDonald-Burris i Trinidad konkluderer med at mennene om bord i båten trolig døde av kulde og kraftig dehydrering.

På en av mennene fant hun et bønnekjede med perler, en halvmåne og en stjerne, muslimske symboler. En annen hadde klokke på armen som fortsatt gikk, men der tid og dato var feil. Én hadde en liten vannflaske fra Mauritania i lommen.

Mange av mennene bar flere lag med klær, åpenbart for å holde kulden til havs ute.

En av de døde hadde jeans, hettegenser fra Nike og en T-skjorte med teksten fra en kjent Lionel Riche-låt: «Hello, is it me you’re looking for?»

Betalte smuglere

Flere tusen kilometer unna, i den franske byen Orléans, hadde May Sow gitt opp håpet om noensinne å se nevøen igjen. Hun visste at Alassane Sow var på vei til Europa, men siden midten av januar hadde telefonen hans vært død.

Sist hun snakket med ham, fortalte han at han hadde betalt 1.500 euro til en menneskesmugler som lovet ham plass på en solid båt med skikkelig motor.

Tanten advarte ham og kalte det «selvmord», men 30-åringen var fast bestemt på å komme til Frankrike.

Både i hjemlandet Mali og Frankrike var slektningene fra seg av frykt da de mistet kontakten med ham, og først mange måneder senere skulle de få svar.

Telefoner

Ved å ringe numre som var lagret på en av telefonene som ble funnet i båten, sporet AP også opp familiene til flere av de andre omkomne.

Soulayman Soumaré var taxisjåfør i Sélibaby sør i Mauritania, to timers kjøretur fra fiskerlandsbyen Nouadhibou. Han forsvant samme natt som båten la ut fra Nouadhibou, sammen med elleve andre unge menn fra området.

Først da AP kontaktet familiene deres og fortalte om båten som ble funnet ved Tobago, fikk de svar på hva som hadde skjedd med sønnene.

Overlevde

Hva som skjedde om bord i den hvite og blå båten, får vi aldri vite. Men overlevende fra tilsvarende båter kan gi et innblikk.

Moussa Sako fra Mali ble reddet da et fly oppdaget båten han var om bord i rundt 500 kilometer fra den spanske øya El Hierro. 22 dager tidligere hadde båten lagt ut fra Mauritania med 63 mennesker om bord. Bare Sako og to andre overlevde.

Båtføreren var fra Senegal og turen til Kanariøyene skulle bare ta fire til fem dager, men slik gikk det ikke. Etter kort tid var det slutt på mat og drikke, og den fjerde dagen gikk de også tom for drivstoff.

De neste to ukene drev båten stadig lengre til havs, og en etter en om bord døde. Da redningen endelig kom, var det for sent for 60 av dem som var om bord.

DNA-svar

Den hvite og blå båten som fiskere oppdaget utenfor Tobago, ligger i dag på land. De omkomnes klær og andre gjenstander ligger lagret på den lokale politistasjonen.

AP har tatt bilder og delt dem med familiene de har sporet opp, og noen har gjenkjent klær og endelig fått svar på hva som skjedde med deres kjære. May Sow er en av dem.

Sow gjenkjente skjorta til nevøen Alassane, men 30-åringens mor nektet likevel å godta at sønnen var død. AP fikk da tatt DNA-prøve av henne og sendte den til rettsmedisinerne i Trinidad og Tobago. Tre måneder senere kom svaret i en epost.

– Vi beklager å måtte informere om at DNA-prøven resulterte i et positivt treff, lød teksten.