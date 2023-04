Historisk søksmål mot Fox News for retten i USA

– Galskap, skrev Fox News-eier og mediemogul Rupert Murdoch om anklagene mot Dominion Voting Systems i 2020. Donald Trumps medarbeidere fikk likevel framsette anklagene i nyhetskanalens sendinger. Bildet ble tatt under et arrangement i New York i 2018. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

NTB

Pressefrihetens grenser blir testet i rettssaken der Fox News må forsvare seg mot anklager om overlagt spredning av valgløgner i 2020.

Den høyreorienterte TV-kanalen er saksøkt av selskapet Dominion Voting Systems, som feilaktig ble beskyldt for å bidra til valgfusk.

Dominion krever 1,6 milliarder dollar i erstatning for ærekrenkelser, og tirsdag begynner rettssaken i en domstol i delstaten Delaware.

– Mye står på spill for Fox News, sa historiker og medieekspert Nicole Hemmer nylig til nyhetsbyrået AFP.

Dominion selger stemmemaskiner som brukes ved valg i USA. Etter å ha tapt valget i 2020, påsto Donald Trump og hans medarbeidere at stemmemaskinene ble brukt til å manipulere resultatet.

Svindel-påstander

Bevis for disse beskyldningene ble aldri lagt fram. Likevel ble de gjentatte ganger framsatt på Fox News av Trumps medarbeidere.

Den Trump-tilknyttede advokaten Sidney Powell påsto at personer tilknyttet Det demokratiske partiet hadde aksjeposter eller lederstillinger i Dominion.

– De har investert i selskapet av egne grunner og bruker det til å begå denne svindelen for å stjele stemmer, hevdet Powell i en TV-sending, ifølge avisa Washington Post.

Bakgrunnen for akkurat disse anklagene var en epost som Powell hadde mottatt fra en kunstner i Minnesota, ifølge søksmålet som Dominion har anlagt mot Fox News. I den samme eposten hevdet kunstneren at hun var i stand til å reise i tid og at «vinden forteller meg at jeg er et spøkelse».

– Sinnssykt

Dominion mener journalistene og kommentatorene i Fox News var fullt klar over at påstandene om valgfusk var grunnløse.

Vitnemål og dokumenter som er kommet fram i forkant av rettssaken, ser ut til å bekrefte dette.

– Sidney Powell lyver, forresten. Jeg avslørte henne. Det er sinnssykt, skrev Fox News-stjernen Tucker Carlson i en tekstmelding til kollegaen Laura Ingraham i november 2020.

– Seerne våre er bra folk, og de tror på dette, skrev Carlson, tilsynelatende frustrert, i en senere melding.

Også mediemogul og Fox News-eier Rupert Murdoch (92) brukte sterke ord om påstandene til Powell og Trumps advokat Rudy Giuliani.

– Virkelig galskap. Og ødeleggende, skrev Murdoch i en epost til Fox News Media-sjef Suzanne Scott.

Onde hensikter?

Men selv om Fox News-ansatte visste at det ikke var hold i beskyldningene, er det ikke gitt at Dominion vil nå fram med sitt søksmål.

Pressefriheten står sterkt i USA, og den er nedfelt i det første tillegget til den amerikanske grunnloven. Å få noen dømt for ærekrenkelser, er vanskelig.

I så fall må Dominion bevise at Fox News handlet med «ondsinnede hensikter». Fox News' advokater mener TV-selskapet bare videreformidlet påstander fra USAs president – uten selv å gå god for dem.

Under en uke før starten av rettssaken fikk Fox News skarp kritikk av dommeren i saken, Eric M. Davis. Årsaken var at Fox News gjentatte ganger skal ha unnlatt å utlevere bevis innen rimelig tid.

Davis sa at han trolig vil utpeke en advokat som skal undersøke om TV-kanalen har tilbakeholdt bevis og oppgitt uriktige opplysninger til retten.

Nytt lydopptak

Ett av bevisene som angivelig er tilbakeholdt, er et lydopptak av Trump-advokat Rudy Giuliani. Her erkjente han at det ikke fantes bevis for flere av anklagene han rettet mot Dominion, ifølge The New York Times.

I tillegg ønsker dommeren å finne ut om Fox News har underspilt Rupert Murdochs rolle i ledelsen av TV-stasjonen.

En advokat for Dominion sier de har mottatt nye, viktige dokumenter fra Fox News bare noen dager før starten av rettssaken. TV-kanalen hevder at de overleverer informasjon så fort de blir klar over at den finnes.

I utgangspunktet mente Fox News at hele søksmålet måtte avvises fordi det var et angrep på pressefriheten. Men dette argumentet ble avvist av dommer Eric M. Davis i slutten av mars.

I sju år på rad har Fox News vært den mest sette nyhetsorienterte kabel-TV-kanalen i USA. Dominion hevder at det var frykt for tap av seere som gjorde at kanalen videreformidlet falske Trump-påstander.

Historisk rettssak

Historiker og medieekspert Nicole Hemmer tror erstatningssummen kan bli på om lag 1 milliard dollar hvis Fox News taper i retten. Summen tilsvarer 10 milliarder kroner.

– Det er ikke nok til at TV-selskapet går konkurs, men nok til å ha reelle konsekvenser for selskapets framtidig planlegging og økonomiske helsetilstand, sier hun.

Nyhetsbyrået AFP skriver at rettssaken kan bli en av de viktigste knyttet til ærekrenkelser i USA noensinne.

Det første som skjer når rettssaken begynner, er at jurymedlemmene skal pekes ut. Dommer Davis kunngjorde for noen dager siden at han hadde nok kandidater å velge mellom.

De potensielle jurymedlemmene er blitt spurt om de ofte ser på Fox News, eller om de tvert imot unngår TV-kanalen – og hvorvidt TV-vanene kan gjøre det vanskelig å være upartisk og rettferdig.