Fox News-rettssak i USA utsettes til tirsdag

NTB

Oppstarten i rettssaken som stemmemaskinprodusenten Dominion Voting Systems har anlagt mot Fox News i USA, er utsatt til tirsdag.

Rettssaken skulle ha startet mandag. Men søndag besluttet dommer Eric Davis i delstaten Delaware at rettssaken i søksmålet som Dominion har anlagt, skal utsettes med én dag.

Det fremkommer av en uttalelse fra en talsperson for domstolen. I uttalelsen vises det ikke til noen begrunnelse.

Dominion er blant de største produsentene av stemmeutstyr i USA. Selskapet har saksøkt Fox News for ærekrenkelser og krever 1,6 milliarder dollar, nærmere 17 milliarder kroner, i erstatning og oppreisning.

Sakens bakgrunn er at Fox News etter presidentvalget i 2020 hevdet at det var manipulert ved stemmemaskinene fra Dominion for å sikre at Joe Biden vant over Donald Trump.

Fox News mener søksmålet er et angrep på pressefriheten.

Rettssaken ventes å vare i seks uker.