FN-tall: Minst 83 drept i kamper i Sudan

NTB

Minst 83 personer er siden torsdag drept og 1.126 såret i kamper mellom hæren og den paramilitære gruppen RSF i Sudan, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Folk er blitt drept i delstatene Khartoum, Sør-Kordofan, Nord-Darfur og andre regioner siden torsdag 13. april, og sykehusene i hovedstaden Khartoum, der det bor rundt 6 millioner innbyggere, er overflommet som følge av kamphandlingene gjennom helgen, ifølge WHO.

Mesteparten av kampene skjer nå i Khartoum. Mange av hovedstadens ni sykehus som tar imot sårede sivile, mangler blod, transfusjonsutstyr og andre medisinske forsyninger. Vann- og strømavbrudd, samt mangel på drivstoff som kan holde sykehusenes' aggregater i gang, gjør det enda vanskeligere å gjennomføre operasjoner. Dessuten er det mangel på spesialister, blant annet anestesileger, ifølge WHO.

Granat mot Norges ambassadørbolig

Søndag fortsatte kraftige kamper i hovedstaden, til tross for at det ble innført en 3–4 timer lang humanitær pause i kamphandlingene etter anmodning fra FN.

FN-organet Verdens matvareprogram (WFP) varslet søndag at det innstiller sitt arbeid i Sudan etter at tre WFP-ansatte er blitt drept i kamphandlingene.

Natt til søndag ble boligen til Norges ambassadør i Sudan truffet av en granat natt. Ambassadøren er uskadd, men hendelsen førte til materielle skader. Utenriksdepartementet oppfordret søndag nordmenn som er i Sudan til å holde seg innendørs og i ro.

Maktkamp

Hovedtyngden av volden brøt ut tidlig lørdag etter flere uker med maktkamp mellom hærsjef Abdel Fattah al-Burhan og RSF-leder Mohamed Hamdan Daglo.

Daglo hevder at RSF har tatt kontroll over presidentpalasset, flyplassen i Khartoum og andre strategiske områder, men hæren hevde den fortsatt har kontroll.

RSF ble etablert i 2013 og kjempet på vegne av Sudans daværende president Omar al-Bashir mot den kristne minoriteten i Darfur.

I 2019 ble Bashir styrtet av hæren, med støtte fra RSF, etter tre tiår som følge av et større folkelig opprør.

Det militære styret innførte sivil overgangsregjering som fikk stor internasjonal støtte. Overgangsperioden skulle føre frem til demokratiske valg. Men Burhan veltet overgangsregjeringen i et kupp i oktober 2021.

Skylder på hverandre

Burhan, som steg i gradene under nå fengslede Bashirs styre, sa at kuppet var nødvendig for å kunne inkludere større deler av landets fraksjoner i politikken.

Daglo beskrev på sin side i ettertid kuppet som et feilsteg som ikke førte til endring, og han hevdet at kuppet gjenopplivet rester av Bashirs regime.

RSF skulle innlemmes som del av landets hær som siste ledd i sluttfasen av en avtale om overgang til sivilt styre i landet.

I et intervju med Sky News Arabia sier Daglo, også kjent som Hemeti, at Burhan er en kriminell, og at han må overgi seg. Daglo nekter for at RSF startet kampene.

Hæren på sin side kaller Daglo en etterlyst kriminell og RSF en opprørsmilits og uttaler at det ikke blir forhandlinger før gruppen er oppløst.

Internasjonal bekymring

FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret til øyeblikkelig våpenhvile. Han har snakket med Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og AU-leder Moussa Faki om hvordan krisen kunne trappes ned. Han har også snakket direkte med Burhan og Daglo.

Oppfordringer om slutt i kamphandlingene har kommet fra hele verden, blant annet USA, Storbritannia, EU, Kina og Russland.

Pave Frans har sagt at han følger med på utviklingen med bekymring og han oppfordrer til dialog.

Den afrikanske union (AU) holdt i helgen hastemøte om situasjonen. Etter møtet kunngjorde AU at en utsending skulle dra til Sudan umiddelbart, med mål om å få på plass våpenhvile. Den afrikanske union består av 55 medlemsland fra hele kontinentet, men Sudan ble suspendert fra unionen i 2019

Søndag holdt Den arabiske liga krisemøte i Kairo i Egypt, og Egypt og Sør-Sudan har tilbudt seg å mekle i konflikten, mens presidentene fra Djibouti, Kenya og Sør-Sudan sa søndag at de planlegger å dra til Sudan så fort som mulig for å få fart på forhandlinger mellom de stridende gruppene.