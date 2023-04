Eksperter: Kyiv bør skrinlegge planene om å gjenta Krim – lanserer alternativ plan

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjort det klart at det er uaktuelt for Ukraina å gi fra seg Krimhalvøya. Amerikanske eksperter hevder han bør satse på å blokkere halvøya i stedet for å eventuelt invadere den. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Tidligere amerikansk ambassadør tar til orde for alternativ til å militært gjenta Krim-halvøya som likevel vil sende russiske styrker på dør.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj slo fast tidligere i år at «Krim er vårt land, vårt territorium». Ukraina har på ingen måte planer om å gi opp halvøya Russland ifølge FN ulovlig annekterte i 2014.

Flere eksperter har hevdet Ukraina ikke har militær kapasitet til å invadere halvøya for å gjenta territoriet. Russland har i tillegg de siste årene lagt ned store ressurser i å bygge forsvarsverk for å stå imot en eventuell slik invasjon.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Satellittbilder fra februar viser hvordan russiske styrker har gravd skyttergraver og satt ut såkalte «dragetenner» på Krimhalvøya for å hindre en eventuell ukrainsk gjeninntagelse av halvøya. Les mer Lukk

Trenger ikke innta Krim

At på til at vestlige ledere kviet seg for å gi Ukraina sterke nok våpen til å kunne igangsette et slikt angrep. De frykter det vil gi Kreml og president Vladimir Putin det han vil kalle en legitim grunn til å gjøre alvor av atomtruslene sine.

«Ukraina trenger ikke å presse ut de okkuperende styrkene ut av Krim for å gjøre den mindre tilgjengelig for Russlands behov. Kombinasjonen av moderne teknologier kan gi Ukraina muligheten til å sette både en blokade og sperre Russlands operasjoner».

Det skriver tidligere amerikanske ambassadør til Georgia og Kazakhstan, William Courtney og Scott Savitz ved tankesmien RAND Corporation i en kronikk i det uavhengige nettstedet The Moscow Times. Tankesmien gir vitenskapelige råd til USAs forsvar.

De henviser til USAs tidligere øverstkommanderende i Europa, general Ben Hodges, som hevder Ukraina kan gjøre Krim uholdbar for russiske styrker innen slutten på sommeren.

De mener Ukraina allerede har vist at deres undervannsdroner (USV) kan angripe russiske krigsskip i havnen i Sevastopol. Disse dronene har også potensialet til å ødelegge militært infrastruktur ved havnen og kan angripe i «stim» til en relativt sett lav kostnad.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

En ung russisk sjømann speider utover sjøen. ved havnen i Sevastopol. I bakgrunn ruver flaggskipet «Moskva». Skipet ble sunket av ukrainske styrker i Svartehavet i april i fjor. Les mer Lukk

Bruk geografien til sin fordel

I tillegg er geografien på halvøya slik at selv om den er vanskelig å invadere, er den mer passende til en moderne beleiring.

«All russisk bevegelse må gjennom en av to smale korridorer. Den første går over flere hundre mil av okkupert territorium, inkludert områder relativt nær fronten og er full av motvillig befolkning, sabotører og spesialstyrker. Den siste utfordringen er passasjen, der det er rikelig med muligheter for å bli truffet, samtidig som det er minimal manøvreringsmulighet. og innenfor rekkevidden til de nåværende ukrainske våpnene», påpeker William Courtney og Scott Savitz.

Se video: Russisk skrekkvåpen angripes av ukrainsk drone:

Your browser doesn't support HTML5 video. Russisk skrekkvåpen angripes av ukrainsk drone Les mer Lukk

Krimbroen

Den andre landveien ut fra Krim er Krimbroen, som ble hardt skadet i oktober i fjor, som en «bursdagsgave» til president Vladimir Putin.

Ekspertene påpeker at et nytt angrep med USV kan uskadeliggjøre broen på ubestemt tid.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Slik så det ut bare timer etter at Kertsjbroen mellom Krim og Russland ble rammet av en eksplosjon i oktober i fjor. Les mer Lukk

«Russland vil ha mulighet til å gi luft-forsyninger, men fly kan kun levere en brøkdel av materialet bakkefartøy og skip kan», skriver de. De mener ukrainske våpen også kan uskadeliggjøre flyplasser og drivstoffdepoet på halvøya.

«Ukrainske styrker kan hindre russiske styrker fra å bruke det som en trygg havn fra angrep på fastlandet eller true Svartehavsshippingen. Rystet av angrep, resursmangel og isolert, vil russiske styrker på Krim bli mindre kapable».