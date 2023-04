Danmark: Filippa (13) tilbake hos familien

Det var store politistyrker i Kirkerup på Sjælland for å lete etter Filippa. Lettelsen var stor da hun søndag ble funnet i live. Foto: Claus Bech/ Ritzau Scanpix / NTB

NTB

13 år gamle Filippa, som ble funnet i live etter å ha vært savnet i ett døgn, var søndag kveld på vei hjem til familien, ifølge danske medier.

– Nå skal vi se morsomme filmer, sier jentas mor til Ekstra Bladet. Hun legger til at datteren etter omstendighetene har det bra.

13 år gamle Filippa ble meldt savnet fra Kirkerup på Sjælland lørdag etter at hun ikke kom hjem som avtalt etter å ha fullført avisrunden sin. Store politiressurser ble satt inn for å lete etter jenta, og man antok det hadde skjedd noe kriminelt.

Søndag ettermiddag opplyste politiet at Filippa var funnet i live. Om lag samtidig ble en 32 år gammel mann pågrepet. Han framstilles for varetektsfengsling mandag. Da blir det trolig også kjent hva han er siktet for.

Politiinspektør Kim Kliver var tydelig overrasket over at han kunne gi et så positivt budskap til jentas foreldre. På en pressekonferanse søndag fortalte han imidlertid lite om jentas tilstand, eller hva som hadde skjedd.

– Vi kan glede oss over at hun er funnet i live, men vi skal ikke bagatellisere det hun måtte være utsatt for, sier Kliver.

Politiet pågrep også to andre personer i saken, men de ble senere løslatt da det ikke er noe som tyder på at de hadde med forsvinningen å gjøre.

Søndag kveld var det fortsatt mye politi på plass ved en adresse i Korsør, lengst vest på Sjælland. Det er uklart om dette har en sammenheng med forsvinningen, men Filippa ble meldt funnet i live kort tid etter at en ambulanse kjørte fra denne adressen med politieskorte.