Ulovlig streik truer kollektivtrafikken i Stockholm

NTB

Pendlertog i Stockholm-området kan bli stanset av en ulovlig streik de neste tre dagene.

Lokførerne på pendlertogene har planer om å gå ut i en såkalt vill streik – en ulovlig streik som er organisert av enkeltmedarbeidere – i tre dager med start fra klokka 3 natt til mandag.

Årsaken til lokførernes misnøye er at kollektivselskapet SL har fjernet konduktørene om bord, noe som betyr at lokførerne nå jobber alene.

Fagforbundet Seko, som organiserer de fleste lokførerne, tar avstand fra planene. Likevel fattet over 150 lokførere avgjørelsen om å gå ut i streik under et møte fredag kveld.

– Vi vet ikke hvor mange ansatte som blir hjemme, hvor, eller eksakt hvordan det skal håndteres. Det blir veldig vanskelig å svare på hvordan reisende skal opptre i morgen når de skal ut og ta pendlertog, sier pressesjef Andreas Strömberg hos SL.

Han ber reisende om å være ute i god tid og holde seg oppdatert om situasjonen, men sier informasjonen vil komme veldig sent ettersom situasjonen er uoversiktlig.

– Dette er en ulovlig streik som er utenfor den svenske modellen og som ikke støttes av fagbevegelsen. Det kommer ikke til å forandre på den politisk fattede avgjørelsen, det er absolutt utenkelig, sier Anton Fendert, som er samferdselsråd i region Stockholm.