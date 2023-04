Jean-Marie Le Pen på bedringens vei

NTB

Den høyrepopulistiske franske politikeren Jean-Marie Le Pen er på bedringens vei etter lørdagens hjerteinfarkt.

Det sier hans datter og etterfølger Marine Le Pen søndag.

– Han har det bra og jeg takker alle som har lurt på hvordan det går med ham. Jeg har ikke fått møte ham ennå, men han har det bra, og det er det viktigste, sier Le Pen junior.

Le Pen senior har vært lagt inn på sykehus flere ganger de siste årene, sist i februar i fjor, da han ble rammet av et lettere slag. Det har vært flere konflikter mellom far og datter de siste årene, særlig i forbindelse med at Marine Le Pen prøver å gjøre fransk ytre høyre til et parti som kan vinne makt.