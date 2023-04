130 ukrainske krigsfanger sendt hjem i fangeutveksling

Bilde fra en tidligere fangeutveksling frigitt av fra det russiske forsvarsdepartementets 4. november 2022. (Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP)

NTB

Ukraina har tatt imot 130 krigsfanger i en fangeutveksling under den ortodokse påskehøytiden. Det er ikke kjent hvor mange russere som ble overlevert.

Den private Wagner-gruppen har løslatt minst 100 ukrainske krigsfanger ifølge en video lagt ut av gruppens sjef, Jevgenij Prigozjin.

– Gjør dem klar, gi dem mat og vann, sjekk de sårede, sier Prigozjin i videoen, som er lagt ut på meldingstjenesten Telegram.

Deretter er det klipp av at de ukrainske fangene får beskjed om at de skal sendes tilbake til ukrainsk side for å markere den ortodokse påsken søndag.

Over 100 soldater går deretter på rekke langs en gjørmete vei. Noen må bæres på båre av kameratene sine.

President Volodymyr Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak sier landet har fått tilbake 130 krigsfanger. Det er ikke klart hvor mange som er overlevert fra Ukraina til Russland.

Video: Slaget om skyttergraven del 1