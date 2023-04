USA vil ha global kamp mot opioider

NTB

Kampen mot fentanyl og andre opioider krever en global strategi av samme type som den som ble tatt i bruk mot koronaviruset, sier USAs ambassadør i Mexico, Ken Salazar.

– Verden må gå sammen. Dette dreier seg ikke bare om USA og Mexico. Myndighetene i Europa ser hva som skjer med fentanyl, og vi vet at land i Latin-Amerika også er blitt mer oppmerksom, fordi dette er en gift, sa Salazar lørdag.

Han uttalte seg to dager etter et møte i Washington mellom Mexico og USA for å oppklare uenigheter om smugling av opioider og våpen.

Fentanyl er et syntetisk opioid som kan være 50 ganger så sterkt som heroin og har tatt livet titusener av amerikanere.

Det har skapt betydelig spenning mellom USA og Mexico den siste tiden fordi mesteparten kommer fra Kina og smugles til USA gjennom Mexico.

– For fem år siden var det ikke mye snakk om fentanyl. Nå snakkes det om over hele verden, sier Salazar.

Fredag ble 28 mennesker tiltalt av det amerikanske justisdepartementet for smugling av fentanyl. Blant dem var fire sønner av den fengslede mexicanske narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzman. Også kinesiske leverandører av kjemikalier er tiltalt.

En av sønnene, Ovidio, ble pågrepet i januar i Culiacán i Sinaloa i Mexico i en operasjon som kostet ti militære og 19 kriminelle livet. USA har begjært ham utlevert.

Det amerikanske helsetilsynet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har beregnet at 107.735 amerikanere har dødd av overdose på ett år fra august 2021 til august 2022, hvorav to tredeler overdoser av syntetiske opioider, særlig fentanyl.