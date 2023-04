Russisk-ortodoks kirkeleder beklager krig i «historiske» Russland

NTB

Troende, inkludert president Vladimir Putin, fylte lørdag kveld den enorme Frelseren Kristus-katedralen til påskegudstjeneste ledet av patriark Kirill.

Gudstjenesten startet lørdag kveld og varer langt utover natt til søndag. Prester i hvite kjoler sirkulerte gjennom kirken med røkelseskar, mens et kor sang. Vestlige kirker feiret påske 9. april, men den russisk-ortodokse kirken følger en annen kalender.

I et budskap som ble sendt på statlig TV før gudstjenesten, beklaget Kirill «de alvorlige hendelsene som finner sted i vårt historiske russiske land», med henvisning til Ukraina.

Les alt om krigen i ukraina

Det er samme påstand som Putin og hans regime står for, nemlig at et uavhengig Ukraina er en fiksjon, og at området egentlig er russisk fra gammelt av. Denne påstanden brukes til å rettferdiggjøre krigen.

Kirill, som støtter krigen, ba de troende be for at folkene som en gang hørte sammen i et forent Russland, igjen kan komme sammen. Putin sto blant de troende med et tynt, rødt stearinlys i hendene.

Video: Slaget om skyttergraven del 1