Zelenskyj drøftet Kina-besøket med Macron

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han lørdag drøftet Kina-besøket til den franske presidenten Emmanuel Macron med ham.

De to lederne drøftet også de neste stegene for å arrangere et fredstoppmøte, ifølge Macrons kontor. Zelenskyj foreslo i desember et slikt globalt toppmøte for å søke en vei til fred i Ukraina.

– Jeg hadde en samtale på nesten halvannen time med den franske presidenten Macron. Vi drøftet resultatene av hans besøk i Kina, sa Zelenskyj i sosiale medier.

Det ble oppstyr på begge sider av Atlanteren etter at Macron etter besøket sa at Europa ikke burde være et haleheng til verken USA eller Kina, og at Europa ikke har noen interesse av å bli innblandet i en konflikt om Taiwan.

Besøket i Kina var dominert av samtaler om krigen i Ukraina, og Macron benyttet anledningen til å be Kina legge press på Russland for å få slutt på krigen.

Lørdag bekreftet Macron at Ukraina står ved Ukrainas og internasjonale domstolers side for å sikre at ingen russisk krigsforbrytelse i Ukraina forblir ustraffet.