Boston markerte tiårsdagen for terrorangrepet

Pårørende og etterlatte etter ofrene for terrorbomben i Boston i 2013, deltok i lørdagens minnemarkering på tiårsdagen for angrepet. Foto: Reba Saldanha / AP / NTB

NTB

Boston markerte lørdag tiårsdagen for bombeangrepet mot maratonløpet i byen i 2013, der tre mennesker ble drept og flere enn 260 ble såret.

Mens en enslig sekkepipe spilte «The Bells of Dunblane», gikk pårørende til dem som ble skadd eller drept, sakte mot minnesteinene som er satt opp og la ned kranser. Deretter ble det holdt ett minutts stillhet ved hver av de tre minnesteinene, som er reist på stedene der ofrene ble drept.

Det var 15. april 2013 at to kraftige bomber ble utløst med sekunders mellomrom under Boston maraton, like ved mållinjen. Blant de tre som ble drept, var en åtte år gammel gutt. 264 mennesker ble såret.

Brødrene Dzjokhar (da 19 år) og Tamerlan Tsarnajev (26) ble raskt identifisert som de antatte gjerningsmennene. Under en storstilt politijakt ble en politimann drept av de to brødrene. Få dager senere ble Tamerlan Tsarnajev drept idet politiet forsøkte å pågripe ham. Lillebror Dzjokhar ble senere pågrepet, kjent skyldig og dømt til døden.

Årets utgave av maratonløpet går av stabelen førstkommende mandag.