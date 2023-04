Sektleder pågrepet etter dødsfall i Kenya

NTB

En kenyansk sektleder er pågrepet etter at fire av følgerne hans døde. De skal ha blitt oppfordret til å sulte seg i hjel for å møte Jesus.

Ytterligere elleve medlemmer av Good News International Church ble sendt til sykehus fredag, etter å ha blitt reddet ut av skogen ved byen Malindi. Tilstanden er kritisk for tre av dem. Politiet frykter å finne flere ofre fra sekten, som ledes av Makenzie Nthenge.

– Pastoren er pågrepet etter at han meldte seg fordi han visste vi lette etter ham, sier etterforskningsleder Charles Kamau i det lokale politiet. Nthenge skal fremstilles for en domstol mandag.

Politiet gikk til aksjon i skogen ved kysten rundt ti mil nord for Mombasa etter meldinger om at «uvitende borgere sultet seg til døde for å møte Jesus etter å ha blitt hjernevasket» av Nthenge.

I forrige måned ble han pågrepet etter at to barn sultet i hjel mens foreldrene hadde omsorgen for dem. Den gangen ble han løslatt mot en kausjon på 100.000 shilling – drøyt 7.500 kroner.