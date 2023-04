Blinken i Hanoi – vil styrke samarbeid

På sitt første besøk i Vietnam sier Antony Blinken (midten) at USA ønsker å styrke samarbeidet med Vietnam. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

På et besøk i Vietnams hovedstad sier både USAs utenriksminister og Vietnams statsminister at de ønsker å styrke båndene mellom de to landene.